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Литография с использованием лазера и кремния останется главным способом вы...

Литография с использованием лазера и кремния останется главным способом вы...

Литография с использованием лазера и кремния останется главным способом выпуска чипов и в следующем десятилетииЕщё в мае являющаяся лидером в сегменте литографических сканеров компания ASML рассказала о перспективах появления к началу следующего десятилетия систем, позволяющих работать со сверхвысоким значением числовой апертуры — 0,75 (Hyper-NA EUV).

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