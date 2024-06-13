Литография с использованием лазера и кремния останется главным способом вы...

Литография с использованием лазера и кремния останется главным способом выпуска чипов и в следующем десятилетииЕщё в мае являющаяся лидером в сегменте литографических сканеров компания ASML рассказала о перспективах появления к началу следующего десятилетия систем, позволяющих работать со сверхвысоким значением числовой апертуры — 0,75 (Hyper-NA EUV).