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Ретроматч Победы. «Динамо» Сталинград сыграет со «Спартаком» на «Волгоград Арене», начало – в 20:00

Ретроматч Победы. «Динамо» Сталинград сыграет со «Спартаком» на «Волгоград Арене», начало – в 20:00

Игра посвящена 80-й годовщине победы в Сталинградской битве. Она пройдет на стадионе «Волгоград Арена» и начнется в 20:00.

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