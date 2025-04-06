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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капранова о тренировках у Винер: «Личное внимание Ирины Александровны – как внимание царя и бога. Я очень ей благодарна»

Капранова – 10-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике. – Вы как-то давно говорили, что ничто не воспитывает лучше, чем неудача.

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