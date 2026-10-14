Дмитрий Песков заявил, что работа по энергетическому перемирию между РФ и Украиной продолжается. ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской области и ТЭЦ Дарницкая в Киеве, обеспечивавшие энергией объекты ВСУ и ВПК Украины.