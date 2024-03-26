Одноклеточная логика ребят из спецслужб Запада просто поражает. Нам сейчас вовсю пытаются продать придуманную ими версию про мусульманский след в событиях в «Крокус Сити Холл».
Вот и стала ясна истинная цель событий в Крокусе и почему не стоит верить внешним факторам
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ВИ
Владимир Иванов
сша сама не делает она науськивает англичан с украиной.
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15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не разделяю оптимизма автора "Да достаточно посмотреть на то..., как готовили свою операцию и пути отхода," - приехали и уехали на одной машине. Нашим спецам это конечно "большой подарок", искать и "брать оптом" гораздо легче, а были бы профи - разбились бы "поштучно" и на разных машинах пробивались бы. Подозреваю, по замыслу заказчика, они вообще не должны были выйти живыми из Крокуса, поэтому не заморачивались с другими машинами, но "что-то пошло не так" и им удалось свалить на 400 км. Опять же оплата - как в Операции Ы - 500 тыщ рублей! - Каждому!! - НЕТ! НА ВСЕХ!!! Похоже, дело было не в деньгах... СЦУКО!! Им сказали устроить сафари и эти мрази это сделали. Похоже "идейные"... Таким и уши и яйца резать надо...
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13 час.
Traveller
Как мягенько афтырь пытается прикрыть тему мигрантов и (!!!!) их пособников-крышевателей. Людям плевать на то - таджики они или киргизы с узбеками. Самое для них лучшее быстренько и ХОРОМ метнуться безвозвратно на свои родины. И тогда не будет недомолвок. В конце концов гляньте на хозяев это "крокуса". Почему им свой "бизЬнес" не в родном БакЫ делать? Тот, что помоложе, пел б в кабаках вместо буль-буль оглы, а старый бы писал мемуары про "дружбу с Трампом".
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11 час.
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