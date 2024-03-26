Вот и стала ясна истинная цель событий в Крокусе и почему не стоит верить внешним факторам

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Леонид Ла Рошель

Не разделяю оптимизма автора "Да достаточно посмотреть на то..., как готовили свою операцию и пути отхода," - приехали и уехали на одной машине. Нашим спецам это конечно "большой подарок", искать и "брать оптом" гораздо легче, а были бы профи - разбились бы "поштучно" и на разных машинах пробивались бы. Подозреваю, по замыслу заказчика, они вообще не должны были выйти живыми из Крокуса, поэтому не заморачивались с другими машинами, но "что-то пошло не так" и им удалось свалить на 400 км. Опять же оплата - как в Операции Ы - 500 тыщ рублей! - Каждому!! - НЕТ! НА ВСЕХ!!! Похоже, дело было не в деньгах... СЦУКО!! Им сказали устроить сафари и эти мрази это сделали. Похоже "идейные"... Таким и уши и яйца резать надо...