☀️ Море, жара, туристы и лакомства на пляже: Как уберечь себя от отравления на летнем отдыхе Все с детства знаком этот «клич» о свежей самсе, кукурузе или морепродуктах у моря.
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☀️ Море, жара, туристы и лакомства на пляже: Как уберечь себя от отравления на летнем отдыхе Все с детства знаком этот «клич» о свежей самсе, кукурузе или морепродуктах у моря.