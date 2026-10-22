На фоне высвобождения объемов импортеры постараются нарастить нефтепереработку в тех странах, где это возможно Георгий Смирнов Фото: Patrick Pleul / DPA / Global Look Press Материал комментируют: Игорь Юшков Государства-участники Международного энергетического агентства (МЭА) согласились высвободить объем 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов (в оригинале — «oil», что не всегда обозначает только сырую нефть), сообщает Bloomberg.