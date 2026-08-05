Появилось видео из сгоревшей квартиры москвички, поджёгшей жильё при выселении

В Москве произошёл инцидент с поджогом квартиры, который зафиксировали на видео. Женщина, не желавшая покидать жильё по так называемой «схеме Долиной», устроила пожар в момент, когда к ней пришли судебные приставы для принудительного выселения.
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