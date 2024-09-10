6 самых модных стрижек этой осени 2024 года

Выбор стрижки — это не просто процедура, а настоящая искусство, требующее внимания к деталям. На голове у человека в среднем около 100 тысяч волосинок, каждая из которых должна быть тщательно проработана мастером.
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