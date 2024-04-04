В Северной Осетии инспектор ПДН вместе с членами Общественного совета организовали для школьников Алагира встречу со спортсменами-армрестлерами

С целью привлечь внимание молодёжи к здоровому образу инспектор службы по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Артур Жигунов совместно с членами Общественного совета Русланом Бутаевым и Таймуразом Ханаевым организовали для учащихся школы № 4 г.
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