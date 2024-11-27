Мошенник обещал сельчанам Алматинской области подключение газа

Мошенник обманул сельчан на 500 тысяч тенге в Алматинской области, обещая им подключение газа. Как сообщили в департаменте полиции региона, жертвами злоумышленника стали жители села Кокозек Карасайского района.
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