Клишас оценил предложение конфисковать имущество уехавших из РФ на нужды СВО

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал антиконституционным предложение конфисковать имущество россиян, покинувших страну, и направить его на нужды спецоперации на Украине.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал антиконституционным предложение конфисковать имущество россиян, покинувших страну, и направить его на нужды спецоперации на Украине.
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