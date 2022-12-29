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Клишас оценил предложение конфисковать имущество уехавших из РФ на нужды СВО

Клишас оценил предложение конфисковать имущество уехавших из РФ на нужды СВО

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал антиконституционным предложение конфисковать имущество россиян, покинувших страну, и направить его на нужды спецоперации на Украине.

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