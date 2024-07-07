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Почему ты отказываешься быть тем, кем ты являешься на самом деле

Почему ты отказываешься быть тем, кем ты являешься на самом деле

Человеческое существование переплетается с бесчисленными нитями ожиданий и обусловленностей, которые ты впитываешь с самого рождения.

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