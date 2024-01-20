Microsoft и Caterpillar на 48 часов запитали дата-центр от 1,5-МВт водородной батареи Ballard...

Microsoft и Caterpillar на 48 часов запитали дата-центр от 1,5-МВт водородной батареи BallardCaterpillar Electric Power и Microsoft объявили об успешном эксперименте, в ходе которого для питания дата-центра применялись исключительно водородные топливные ячейки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)