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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft и Caterpillar на 48 часов запитали дата-центр от 1,5-МВт водородной батареи Ballard...

Microsoft и Caterpillar на 48 часов запитали дата-центр от 1,5-МВт водородной батареи Ballard...

Microsoft и Caterpillar на 48 часов запитали дата-центр от 1,5-МВт водородной батареи BallardCaterpillar Electric Power и Microsoft объявили об успешном эксперименте, в ходе которого для питания дата-центра применялись исключительно водородные топливные ячейки.

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