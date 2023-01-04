Поддубный: "Вагнеровцы" прорвали оборону ВСУ под Артёмовском

Это произошло в районе посёлка Опытное.Военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале 4 января объявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" прорвали оборону украинцев в районе посёлка Опытное, что под городом Артёмовском (Бахмутом) на территории ДНР.