Спасатель назвал способы помочь ребенку с примерзшим к железу языком на морозе

Для решения этой проблемы редко требуется вызов экстренных служб. Ребенку, примерзшему зимой языком к металлическим качелям или любой другой железной поверхности, можно помочь самостоятельно, крайне редко приходится вызывать экстренные службы.
Для решения этой проблемы редко требуется вызов экстренных служб. Ребенку, примерзшему зимой языком к металлическим качелям или любой другой железной поверхности, можно помочь самостоятельно, крайне редко приходится вызывать экстренные службы.
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