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ПротивовЕС: Украина борется с Израилем за внимание Европы

ПротивовЕС: Украина борется с Израилем за внимание Европы

В Брюсселе начался двухдневный саммит ЕС, на котором европейские лидеры обсуждают Украину и Ближний Восток.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Сцуко, какие однако оптимисты-долбо..бы рулят ЕС! Они правда рассчитывают растянуть усраинский конфликт до 2027 года?! Потом еще на коленях приползут и ноги будут ВВП целовать за то, что не успели выкинуть 65 лярдов в &quot;черную дыру усраины&quot;.
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