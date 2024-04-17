В Брюсселе начался двухдневный саммит ЕС, на котором европейские лидеры обсуждают Украину и Ближний Восток.
ПротивовЕС: Украина борется с Израилем за внимание Европы
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Сцуко, какие однако оптимисты-долбо..бы рулят ЕС! Они правда рассчитывают растянуть усраинский конфликт до 2027 года?! Потом еще на коленях приползут и ноги будут ВВП целовать за то, что не успели выкинуть 65 лярдов в "черную дыру усраины".
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