ПротивовЕС: Украина борется с Израилем за внимание Европы

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Леонид Ла Рошель

Сцуко, какие однако оптимисты-долбо..бы рулят ЕС! Они правда рассчитывают растянуть усраинский конфликт до 2027 года?! Потом еще на коленях приползут и ноги будут ВВП целовать за то, что не успели выкинуть 65 лярдов в "черную дыру усраины".