На жительницу Камчатки завели дело за прописку 135 мигрантов

38-летняя женщина не планировала предоставлять своё жильё для проживания приезжих.На Камчатке сотрудники полиции возбудили уголовное дело на 38-летнюю местную жительницу, которая умудрилась фиктивно зарегистрировать в своей квартире 135 гастарбайтеров.