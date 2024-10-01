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Царьград

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На жительницу Камчатки завели дело за прописку 135 мигрантов

На жительницу Камчатки завели дело за прописку 135 мигрантов

38-летняя женщина не планировала предоставлять своё жильё для проживания приезжих.На Камчатке сотрудники полиции возбудили уголовное дело на 38-летнюю местную жительницу, которая умудрилась фиктивно зарегистрировать в своей квартире 135 гастарбайтеров.

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