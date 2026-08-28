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Царьград

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Юрий Кнутов сообщил о лицензии Украины на ракеты Storm Shadow

Юрий Кнутов сообщил о лицензии Украины на ракеты Storm Shadow

Юрий Кнутов озвучил планы Украины по лицензированию производства ракет Storm Shadow с дальностью до 550 км.

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