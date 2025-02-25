Над акваторией Черного моря у Севастополя сбили четыре беспилотника

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над акваторией Черного моря у Севастополя на значительном расстоянии от берега, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
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