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Повторный удар по терминалу «НП» под Одессой - горит имущество «Птах Мадьяра»

Повторный удар по терминалу «НП» под Одессой - горит имущество «Птах Мадьяра»

В селе Нерубайское Одесской области вспыхнул пожар на крупном складском комплексе «Новой почты». Местные паблики сообщают, что это один из самых больших логистических терминалов на юге Украины.

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