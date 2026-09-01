Повторный удар по терминалу «НП» под Одессой - горит имущество «Птах Мадьяра»

В селе Нерубайское Одесской области вспыхнул пожар на крупном складском комплексе «Новой почты». Местные паблики сообщают, что это один из самых больших логистических терминалов на юге Украины.
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