Хакеры атакуют Израиль. Зловред нацелен на Linux-системы

Новое вредоносное ПО «BiBi-Linux», нацеленное на Linux-системы, обнаружено в ИзраилеСпециалисты компании Security Joes обнаружили новый вид вредоносного ПО, поражающего системы Linux, преимущественно в израильских организациях.
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