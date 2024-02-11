В РАН предупредили о рисках роста числа квалифицированных кадров

Увеличение числа специалистов, создающих высокотехнологичные продукты, ведет к повышению спроса на работников с низкой квалификацией, пишут «Известия» со ссылкой на статью старшего научного сотрудника Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Екатерины Единак.
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