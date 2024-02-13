РЭО: 53 участника «Зеленого квадрата» приступили к созданию арт-объектов на Тавриде

Победители конкурса «Зеленый квадрат» Российского экологического оператора приступили к созданию арт-объектов для Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) на базе Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму.
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