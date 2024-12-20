Российские войска успешно прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), приближая конечную фазу конфликта в стране, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube.
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