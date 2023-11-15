Собянин: С начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Большая часть объектов построена за счет внебюджетных источников В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала текущего года в Москве введены в эксплуатацию более 90 объектов социальной инфраструктуры, при этом 62 объекта построены за счет инвесторов.