Авиабилеты Геленджик — Петербург подешевели на 25%

Перелёты из Геленджика в Санкт-Петербург стали заметно доступнее. В январе–августе 2026 года средняя стоимость авиабилета по маршруту опустилась до 16 700 рублей, что на четверть ниже уровня аналогичного периода 2025 года.
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