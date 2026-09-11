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Царьград

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Авиабилеты Геленджик — Петербург подешевели на 25%

Авиабилеты Геленджик — Петербург подешевели на 25%

Перелёты из Геленджика в Санкт-Петербург стали заметно доступнее. В январе–августе 2026 года средняя стоимость авиабилета по маршруту опустилась до 16 700 рублей, что на четверть ниже уровня аналогичного периода 2025 года.

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