Вооружённые силы Украины (ВСУ) сосредоточили свои ресурсы на западной части Часова Яра, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР), при этом противник контролирует лишь около 15% территории города.
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