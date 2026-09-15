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«Верблюд» «дал козла»: осенью 1956-го начались регулярные рейсы нашего первого реактивного лайнера

«Верблюд» «дал козла»: осенью 1956-го начались регулярные рейсы нашего первого реактивного лайнера

По-настоящему революционный переворот в мировой гражданской авиации произошел 70 лет назад .

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