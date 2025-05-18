«Вас здесь не сидело!»: Россия может жестко ответить Евросоюзу на санкции самым неожиданным образом

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Москва сейчас пока не сделала ничего такого, что со стороны Трампа заслуживало бы негодование. Но и Киев, который много для этого сделал не получает порки публично. Политика настолько всех связала, что по неволе делаешь выпад в одного, а попадаешь и в другого! Рыжий лис гнёт линию США и их интересов в каждом случае! Путин хорошо парирует и выбивает у него шпагу как и у ЕС.
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14 час.
Eduard
Европа действительно никто нам! Никакого права ЕС суваться в дела России и Украины не имеют потому что мы не их часть!
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13 час.
Eduard
Мы же не суем нос в их....Грецию!
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13 час.
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