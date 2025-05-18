Геннадий Бережнов

Москва сейчас пока не сделала ничего такого, что со стороны Трампа заслуживало бы негодование. Но и Киев, который много для этого сделал не получает порки публично. Политика настолько всех связала, что по неволе делаешь выпад в одного, а попадаешь и в другого! Рыжий лис гнёт линию США и их интересов в каждом случае! Путин хорошо парирует и выбивает у него шпагу как и у ЕС.