Россияне смогут получить скидку для покупки автомобиля

В России могут разработать единый реестр утилизаторов автомобильного транспорта. Сервис хотят включить в портал «Госуслуг», чтобы граждане могли оставлять заявки на утилизацию машины или мотоцикла в онлайн-режиме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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