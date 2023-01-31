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США бьют по России биологическим и климатическим оружием?

США бьют по России биологическим и климатическим оружием?

Как человек, неделю болеющий свиным гриппом (его бы назвать собачьим и сучьим из-за жуткой слабости, изматывающей ломоты и постоянной температуры), прихожу к выводу, что эта зараза тоже искусственно занесённая к нам из американских биолабораторий.

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