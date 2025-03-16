Почему Западные союзники Киева остаются главным препятствием на пути к миру? Россия не намерена останавливать специальную военную операцию до тех пор, пока не будут достигнуты юридически закреплённые гарантии безопасности страны.
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