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Бизнес журнал. Урал

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Кандидаты от «Единой России» лидируют в Свердловской области

Кандидаты от «Единой России» лидируют в Свердловской области

Сергей Бидонько в Серовском округе получил 49,21% голосов, явка в регионе составила 45,06%. В дистанционном электронном голосовании приняли участие около 300 тыс.

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