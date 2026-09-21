Кандидаты от «Единой России» лидируют в Свердловской области

Сергей Бидонько в Серовском округе получил 49,21% голосов, явка в регионе составила 45,06%. В дистанционном электронном голосовании приняли участие около 300 тыс.
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