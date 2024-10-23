Река, бывшая когда-то природной жемчужиной страны, превратилась в свалку

Река Бэлцата, бывшая когда-то природной жемчужиной Криулян, превратилась в мусорную свалку. Экологи, которые следят за ситуацией, говорят, что главным виновником является частная компания в этом районе, которая сбросила туда десятки тонн мусора.
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