Русская весна

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В США сравнили контрнаступление ВСУ с Курской битвой

В США сравнили контрнаступление ВСУ с Курской битвой

Украинские силы могут оказаться на запорожском направлении в ситуации, схожей с положением нацистских войск под Курском, написал американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

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