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Мостовой о ЧМ-2026: «В финале вижу Аргентину и Францию. Запомнился их матч в 2022-м – могло быть 5:5»

Александр Мостовой спрогнозировал, что в финале ЧМ-2026 встретятся сборные Аргентины и Франции . «В финале вижу Аргентину и Францию.

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