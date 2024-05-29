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Программа клинических испытаний Neuralink подразумевает вживление имплантов в ...

Программа клинических испытаний Neuralink подразумевает вживление имплантов в ...

Программа клинических испытаний Neuralink подразумевает вживление имплантов в мозг троих пациентовПоиски второго добровольца для вживления импланта в головной мозг, судя по записям в правительственной базе данных США, не являются конечным этапом программы клинических испытаний Neuralink, как сообщает Reuters.

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