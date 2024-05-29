Программа клинических испытаний Neuralink подразумевает вживление имплантов в мозг троих пациентовПоиски второго добровольца для вживления импланта в головной мозг, судя по записям в правительственной базе данных США, не являются конечным этапом программы клинических испытаний Neuralink, как сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)