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Арестович рассказал о плане Буданова по подрыву АЭС Украины

Арестович рассказал о плане Буданова по подрыву АЭС Украины

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предлагал офису президента (ОП) Украины Владимира Зеленского подрыв всех атомных электростанций (АЭС) Украины.

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