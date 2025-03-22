Арестович рассказал о плане Буданова по подрыву АЭС Украины

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предлагал офису президента (ОП) Украины Владимира Зеленского подрыв всех атомных электростанций (АЭС) Украины.
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