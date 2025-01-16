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Царьград

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Байден объявил о плане прекращения огня в Газе: соглашение вступит в силу 19 января

Байден объявил о плане прекращения огня в Газе: соглашение вступит в силу 19 января

Президент США Джо Байден анонсировал план прекращения огня в секторе Газа, согласованный его командой и новой администрацией.

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