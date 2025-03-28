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Отправившегося на СВО из колонии россиянина задержали после обмена пленными

Отправившегося на СВО из колонии россиянина задержали после обмена пленными

Отправившийся на СВО из колонии россиянин попал в плен, но его освободили при обмене. Однако после этого мужчину оставили в аэропорту без денег и необходимых документов, сообщила Daily Storm его супруга Татьяна.

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