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Закон, порядок, государство

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В Оманском заливе завершилась практическая часть учения «Морской пояс безопасности» с участием кораблей ВМС Ирана, Китая и ВМФ России

В Оманском заливе завершилась практическая часть учения «Морской пояс безопасности» с участием кораблей ВМС Ирана, Китая и ВМФ России

Сегодня в городе Чехбехар будут подведены итоги учения и пройдёт торжественная церемония его закрытия с участием военнослужащих из Ирана, Китая, России, а также стран-наблюдателей: Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.

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