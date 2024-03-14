В Оманском заливе завершилась практическая часть учения «Морской пояс безопасности» с участием кораблей ВМС Ирана, Китая и ВМФ России

Сегодня в городе Чехбехар будут подведены итоги учения и пройдёт торжественная церемония его закрытия с участием военнослужащих из Ирана, Китая, России, а также стран-наблюдателей: Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.