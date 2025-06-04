Журналист Кирк обвинил Грэма в попытках сорвать переговоры России и Украины

Один из авторов законопроекта об ужесточении санкций против России, сенатор-республиканец Линдис Грэм, известный своей непримиримой позицией по отношению к Москве, пытается сорвать переговоры РФ и Украины.
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