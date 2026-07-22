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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Директор «Газпром-медиа»: доля аудитории финала ЧМ-2026 достигла почти 50% - рекорд в истории России. В овертайме – 65%

Доля целевой аудитории (мужчины в возрасте от 14 до 59 лет) финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0 доп.

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