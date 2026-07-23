ТЭК, Wildberries, подстанции под атакой БПЛА: в Крыму, Ульяновской и Воронежской областях пострадавшие и разрушения

Минувшей ночью российские средства ПВО отразили массированный налет украинских беспилотников. Согласно сообщению Минобороны РФ, в период с 20:00 22 июля до 8:00 23 июля, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 223 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, а также над Татарстаном, Крымом и над акваторией Азовского моря.