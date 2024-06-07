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Карпин об отпуске: «Поеду на Балтийское море в Эстонию. Телефон не выключу, чтобы не пропустить звонок из «Ростова» по поводу трансферов»

В пятницу сборная России победила Беларусь со счетом 4:0 в товарищеском матче. – Насколько вы устали от этого сезона? – Сильно.

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