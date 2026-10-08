Глава Африканской конфедерации футбола заявил, что все 54 члена организации поддержали переизбрание Инфантино

Глава Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе заявил, что все 54 члена организации поддержали кандидатуру Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА.
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