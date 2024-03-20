Плохие новости: Русскому миру грозит опасность и с этим нужно что-то срочно решать

Народ России не только многонационален, но и по взглядам многообразен. Система управления государства очень несовершенна. Народу даётся право избирать, но нет права контролировать и отзывать. Так что кому дорога Россия, думайте.

С

Странник

Автор как будто новый мир для себя открыл только после выборов. Он что и правду думал, как и в годы СССР, за Путина проголосует 99,9 % населения? Или он думал, что у новальнистов и остальных мразей и на самом деле внутри России нет никакой поддержки, от слова совсем? С таким подходом работать надо, а не "анализировать" выбор.