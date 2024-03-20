Итоги выборов подведены. Что они значат для будущего России и мира? Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла предупреждает об опасности, которую нужно купировать уже сейчас, иначе потом будет поздно: «Итоги выборов президента России принесли две новости: хорошую и плохую.
Плохие новости: Русскому миру грозит опасность и с этим нужно что-то срочно решать
Комментарии
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Владимир Чефонов
Милок ......... Чтобы толковать о РУССКОСТИ надо просто ЗНАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ организации и работы этого многонационального простого НАРОДА ........... Это технология КОПНОГО ПРАВА ...........
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4 час.
Аркадий Цыганов
Народ России не только многонационален, но и по взглядам многообразен. Система управления государства очень несовершенна. Народу даётся право избирать, но нет права контролировать и отзывать. Так что кому дорога Россия, думайте.
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1 час.
С
Странник
Автор как будто новый мир для себя открыл только после выборов. Он что и правду думал, как и в годы СССР, за Путина проголосует 99,9 % населения? Или он думал, что у новальнистов и остальных мразей и на самом деле внутри России нет никакой поддержки, от слова совсем? С таким подходом работать надо, а не "анализировать" выбор.
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56 мин.
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