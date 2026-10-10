В Иркутске открыли мемориальную доску заслуженному учителю Виталию Сафронову

В Иркутске открыли мемориальную доску заслуженному учителю РФ Виталию Сафронову. Памятный знак разместили на фасаде школы № 14, которую Сафронов возглавлял с 1985 по 2008 год, сообщили в мэрии города.
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