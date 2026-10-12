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Царьград

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В Новосибирске судят юриста за хищение 8 млн рублей у клиентов

В Новосибирске судят юриста за хищение 8 млн рублей у клиентов

В Новосибирске перед судом предстала Марина Ленченко, которую обвиняют в том, что с 2022 по январь 2024 года она брала с граждан деньги за юридическое сопровождение, но фактически не оказывала оплаченные услуги.

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